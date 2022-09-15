Об этом сообщает НВ Бизнес, ссылаясь на пресс-службу компании

"Wizz Air подтверждает, что после тщательной оценки рисков и подготовки один из базировавшихся во Львове самолетов вылетел из Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого и успешно приземлился в Катовице 13 сентября 2022 года", — сообщили в компании по запросу.

Остальные детали в компании отказались раскрывать.

Напомним, самолет авиакомпании Wizz Air, который от 24 февраля стоял во Львове, вылетел 13 сентября и приземлился в аэропорту Катовице. У Wizz Air есть еще три самолета в Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb