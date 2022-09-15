Тщательно оценили риски. Wizz Air подтвердил перелет самолета из аэропорта "Львов"
Венгерская авиакомпания Wizz Air выполнила полет из аэропорта Львова в Катовице, тщательно оценив все риски и проведя основательную подготовку
Об этом сообщает НВ Бизнес, ссылаясь на пресс-службу компании
"Wizz Air подтверждает, что после тщательной оценки рисков и подготовки один из базировавшихся во Львове самолетов вылетел из Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого и успешно приземлился в Катовице 13 сентября 2022 года", — сообщили в компании по запросу.
Остальные детали в компании отказались раскрывать.
- Напомним, самолет авиакомпании Wizz Air, который от 24 февраля стоял во Львове, вылетел 13 сентября и приземлился в аэропорту Катовице. У Wizz Air есть еще три самолета в Киеве.
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