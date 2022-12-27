Церкви оккупанта не место в Украине: Порошенко призвал власти завершить начатую в 2018 году работу
Петр Порошенко приветствовал решение КСУ по закону о переименовании церкви московского патриархата. Он призвал власти продолжить начатую в 2018 году работу и содействовать объединению украинских православных в украинской Церкви
"Наконец-то и задержкой в более трех лет Конституционный Суд признал соответствующим украинскому законодательству наш закон о истинном названии московской церкви. Поздравляю с мудрым решением!", - написал Порошенко в Facebook .
"Три года Украина и украинский народ ждали приведения ситуации в украинском Православии в соответствие с Томосом Вселенского Патриарха. Московская церковь не должна маскироваться под украинскую, церкви оккупанта не место в Украине! Органам исполнительной власти предстоит завершить начатую еще в 2018 году работу и содействовать объединению украинских православных в украинской Церкви", – подчеркнул Порошенко.
- В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект (#8221), который, по словам народного депутата и автора законотворческого документа Николая Княжицкого, "положит конец российской православной церкви в нашем государстве".
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