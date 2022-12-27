Церкви оккупанта не место в Украине: Порошенко призвал власти завершить начатую в 2018 году работу

"Наконец-то и задержкой в более трех лет Конституционный Суд признал соответствующим украинскому законодательству наш закон о истинном названии московской церкви. Поздравляю с мудрым решением!", - написал Порошенко в Facebook .

"Три года Украина и украинский народ ждали приведения ситуации в украинском Православии в соответствие с Томосом Вселенского Патриарха. Московская церковь не должна маскироваться под украинскую, церкви оккупанта не место в Украине! Органам исполнительной власти предстоит завершить начатую еще в 2018 году работу и содействовать объединению украинских православных в украинской Церкви", – подчеркнул Порошенко.