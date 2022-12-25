Об этом митрополит ПЦУ Александр Драбинко рассказал в эфире Еспресо.

"Вчера состоялась встреча Блаженнейшего митрополита Эпифания и Блаженнейшего архиепископа Святослава. Было задекларировано желание создать такую комиссию, которая бы рассмотрела этот вопрос (по празднованию Рождества 25 декабря, - ред.)", - отметил он.

Митрополит уверен, что такая комиссия будет, ведь запрос на празднование Рождества и календарную реформу имеют и ПЦУ, и УГКЦ, ведь в греко-католической церкви много епархий в странах, где отмечают Рождество по григорианскому или новоюлианскому календарю.

"Насколько быстро и эффективно комиссия будет работать, я не знаю, но надеюсь, в ближайшее время. По крайней мере, у нас нет разногласий в этом контексте. Единственное, у УГКЦ и ПЦУ есть определенная тяга к архаизму, свойственному церковным сообществам. Не все хотят присоединяться к процессу, который я считаю неизбежным", - подчеркнул Александр Драбинко.

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