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Церковь в смартфоне: ПЦУ создала мобильное приложение с молитвами и чатом со священниками
Православная Церковь Украина запустила мобильный приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и початиться со священником
Об этом сообщает пресс служба ПЦУ.
Известно, что сейчас в приложения доступны 5 разделов:
- карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ)
- календарь церковных праздников и важных событий;
- молитвы;
- новости из жизни церкви;
- личный кабинет - где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.
В календаре указаны праздники, информация о том, в какие дни надо держать пост.
В молитвах есть большой перечень утренних и вечерних молитв.
А в профиле пользователя можно получить духовную поддержку, поставив вопрос священнику, помочь церкви (страница планирует несколько способов перечисления средств на благотворительность) или оставить предложения по наполнению приложения.
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