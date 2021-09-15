Церковь в смартфоне: ПЦУ создала мобильное приложение с молитвами и чатом со священниками

Об этом сообщает пресс служба ПЦУ.



Известно, что сейчас в приложения доступны 5 разделов:

карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ)

календарь церковных праздников и важных событий;

молитвы;

новости из жизни церкви;

личный кабинет - где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.

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На карте можно найти адреса храмов, расписание богослужений, информацию о дате празднику и настоятеля церкви.В календаре указаны праздники, информация о том, в какие дни надо держать пост.В молитвах есть большой перечень утренних и вечерних молитв.А в профиле пользователя можно получить духовную поддержку, поставив вопрос священнику, помочь церкви (страница планирует несколько способов перечисления средств на благотворительность) или оставить предложения по наполнению приложения.