Церковь не должна говорить о "конфликте" России с Украиной. Это не "конфликт", а агрессия и военные преступления, – предстоятель УГКЦ Святослав
Восприятие и оценка вторжения РФ в Украину как двустороннего конфликта не соответствует истине и мешает правильно оценивать события
С таким заявлением выступил глава Украинской греко-католической церкви Святослав, передает портал "Религиозно-информационная служба Украины".
"Настоящая цель российской агрессии – уничтожение украинского народа. Об этом свидетельствуют как идеологические речи самого Путина, в которых часто упоминаются украинская история, так и военные преступления, совершенные его солдатами на нашей земле. На самом деле это трудно назвать просто войной. С первого дня российского вторжение в Украину мы видим непрерывные военные преступления, которые не прекращаются ни днем, ни ночью", – подчеркнул он в интервью итальянскому изданию Il Foglio.
Читайте также: Мирослав Чех. Поражён, что мой Папа уравнивает палачей и жертв. И хлопочет о встрече с Путиным
Святослав объяснил, почему войну, которую развязала Россия, ни в коем случае нельзя называть конфликтом.
"Некоторые говорят, что в Украине продолжается конфликт. Более того, я замечаю, что в последнее время в западных СМИ звучит определение "российско-украинский конфликт". В Украине нет никакого конфликта. Конфликт всегда охватывает симметричную парадигму дискурса; конфликт означает, что есть две группы, которые конфликтуют между собой и каждый имеют свои аргументы и интересы, а тот, кто ищет истину или хочет быть посредником в конфликте, всегда выслушивает обе стороны и интуитивно определяет, что истина где-то посередине, это означало бы найти разрешение конфликта. Но на самом деле в Украине совсем другое состояние дел.Нет двух сторон со своими аргументами и нет истины посередине, а есть преступник – нападающий – и есть его жертва. Нельзя говорить, что у них конфликт интересов, потому что в этом случае мы ставим их на один уровень, агрессора и его жертву. В этом случае как Церковь мы также должны провозгласить "нулевую толерантность" к преступнику. Я считаю, что нужно прекратить говорить о конфликте, следует вместо этого говорить о военных преступлениях в Украине. Следует прекратить попытки понять или защищать интересы агрессора или быть посредниками между интересами агрессора и жертвы. В этом состоит действительность и правда, объективная правда происходящих в Украине событий", - пояснил предстоятель УГКЦ.
"Нулевая толерантность к применению насилия! Если интересы какого-то государства приводят к войне и обрекают на смерть народ численностью более 40 миллионов населения, то это уже не интересы, а преступление. Никакие причины не могут быть оправданием или объяснением этой агрессии в современном цивилизованном обществе", – подчеркнул духовный лидер украинских греко-католиков.
- Напомним, нынешний Папа Римский Франциск придерживается точки зрения на агрессию России как двусторонний конфликт. Более того, он говорит, что страны НАТО якобы "могли спровоцировать Путина" напасть на Украину.
- Война, по мнению Папы Франциска, должна завершиться "настоящими переговорами", а не безусловным выводом российских войск с суверенной украинской территории и наказанием агрессора.
- При этом он осуждает войну как таковую, но ни разу не выступил с осуждением действий России или ее руководства.
- Украинские духовные и светские лица уже неоднократно приглашали Папу Франциска посетить Украину, однако такой визит еще ни разу не состоялся. Понтифик ссылается на слабое здоровье и проблемы с коленями. При этом сегодня, 30 июля 2022 года, завершилось его недельное посещение Канады, где он извинялся за христианизацию туземцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное