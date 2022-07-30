Церковь не должна говорить о "конфликте" России с Украиной. Это не "конфликт", а агрессия и военные преступления, – предстоятель УГКЦ Святослав

С таким заявлением выступил глава Украинской греко-католической церкви Святослав, передает портал "Религиозно-информационная служба Украины".

"Настоящая цель российской агрессии – уничтожение украинского народа. Об этом свидетельствуют как идеологические речи самого Путина, в которых часто упоминаются украинская история, так и военные преступления, совершенные его солдатами на нашей земле. На самом деле это трудно назвать просто войной. С первого дня российского вторжение в Украину мы видим непрерывные военные преступления, которые не прекращаются ни днем, ни ночью", – подчеркнул он в интервью итальянскому изданию Il Foglio.

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Святослав объяснил, почему войну, которую развязала Россия, ни в коем случае нельзя называть конфликтом.

"Некоторые говорят, что в Украине продолжается конфликт. Более того, я замечаю, что в последнее время в западных СМИ звучит определение "российско-украинский конфликт". В Украине нет никакого конфликта. Конфликт всегда охватывает симметричную парадигму дискурса; конфликт означает, что есть две группы, которые конфликтуют между собой и каждый имеют свои аргументы и интересы, а тот, кто ищет истину или хочет быть посредником в конфликте, всегда выслушивает обе стороны и интуитивно определяет, что истина где-то посередине, это означало бы найти разрешение конфликта. Но на самом деле в Украине совсем другое состояние дел.Нет двух сторон со своими аргументами и нет истины посередине, а есть преступник – нападающий – и есть его жертва. Нельзя говорить, что у них конфликт интересов, потому что в этом случае мы ставим их на один уровень, агрессора и его жертву. В этом случае как Церковь мы также должны провозгласить "нулевую толерантность" к преступнику. Я считаю, что нужно прекратить говорить о конфликте, следует вместо этого говорить о военных преступлениях в Украине. Следует прекратить попытки понять или защищать интересы агрессора или быть посредниками между интересами агрессора и жертвы. В этом состоит действительность и правда, объективная правда происходящих в Украине событий", - пояснил предстоятель УГКЦ.

"Нулевая толерантность к применению насилия! Если интересы какого-то государства приводят к войне и обрекают на смерть народ численностью более 40 миллионов населения, то это уже не интересы, а преступление. Никакие причины не могут быть оправданием или объяснением этой агрессии в современном цивилизованном обществе", – подчеркнул духовный лидер украинских греко-католиков.

Напомним, нынешний Папа Римский Франциск придерживается точки зрения на агрессию России как двусторонний конфликт. Более того, он говорит, что страны НАТО якобы "могли спровоцировать Путина" напасть на Украину.

Война, по мнению Папы Франциска, должна завершиться "настоящими переговорами", а не безусловным выводом российских войск с суверенной украинской территории и наказанием агрессора.

При этом он осуждает войну как таковую, но ни разу не выступил с осуждением действий России или ее руководства.

Украинские духовные и светские лица уже неоднократно приглашали Папу Франциска посетить Украину, однако такой визит еще ни разу не состоялся. Понтифик ссылается на слабое здоровье и проблемы с коленями. При этом сегодня, 30 июля 2022 года, завершилось его недельное посещение Канады, где он извинялся за христианизацию туземцев.

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