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Церковь Московского патриархата говорит, что ее выселение из Лавры "провоцирует россиян"

19 мартa, 2023 воскресенье
19:19
Общество Киево-Печерская лавра

Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата обнародовал комментарий в связи с обращением предстоятеля ВТО митрополита Епифания к монахам Киево-Печерской лавры

Заявление обнародовано на сайте УПЦ (МП).

"Фактически, на плечах монахов монастыря Украинской православной церкви глава ПЦУ хочет зайти в Лавру и воспользоваться многолетними их трудами, присвоив их своей структуре", - считают в церкви Московского патриархата.

При этом переходить в поместную Православную церковь Украины авторы обращения отказываются.

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Кроме того, в комментарии УПЦ (МП) соглашается со словами спикера Кремля Дмитрия Пескова относительно выселения монахов этой религиозной конфессии из помещений Киево-Печерской лавры.

"Выселение монахов из Лавры провоцирует россиян и дальше "защищать православных", давая им все новые и новые аргументы для оправдания своей агрессии против Украины, как об этом недавно заявил пресс-секретарь российского президента Д. Песков, дав понять, что "выселение монахов из Лавры оправдывает цели спецоперации". Поэтому когда Епифаний заявляет, что "это историческое событие враг использует, чтобы расколоть украинское единство и посеять недоразумения между нами", то возникает вопрос, кто на самом деле такими решениями и действиями дает врагу поводы для этого?" - отмечает отдел внешних церковных. связей Украинской православной церкви Московского патриархата

Дмитрий Песков
Эпифаний
ПЦУ
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