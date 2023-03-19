Церковь Московского патриархата говорит, что ее выселение из Лавры "провоцирует россиян"
Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата обнародовал комментарий в связи с обращением предстоятеля ВТО митрополита Епифания к монахам Киево-Печерской лавры
Заявление обнародовано на сайте УПЦ (МП).
"Фактически, на плечах монахов монастыря Украинской православной церкви глава ПЦУ хочет зайти в Лавру и воспользоваться многолетними их трудами, присвоив их своей структуре", - считают в церкви Московского патриархата.
При этом переходить в поместную Православную церковь Украины авторы обращения отказываются.
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Кроме того, в комментарии УПЦ (МП) соглашается со словами спикера Кремля Дмитрия Пескова относительно выселения монахов этой религиозной конфессии из помещений Киево-Печерской лавры.
"Выселение монахов из Лавры провоцирует россиян и дальше "защищать православных", давая им все новые и новые аргументы для оправдания своей агрессии против Украины, как об этом недавно заявил пресс-секретарь российского президента Д. Песков, дав понять, что "выселение монахов из Лавры оправдывает цели спецоперации". Поэтому когда Епифаний заявляет, что "это историческое событие враг использует, чтобы расколоть украинское единство и посеять недоразумения между нами", то возникает вопрос, кто на самом деле такими решениями и действиями дает врагу поводы для этого?" - отмечает отдел внешних церковных. связей Украинской православной церкви Московского патриархата
- Напомним, митрополит Епифаний опроверг информацию о закрытии монастыря в Лавре и обратился к тем, кто там находится, призвав "содействовать процессу освобождения от московского ига".
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