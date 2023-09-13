"Церковь должна быть мобилизована": патриарх Кирилл призвал верующих россиян идти на войну

Об этом говорится на пропагандистском сайте русской православной церкви.

Глава РПЦ Кирилл заговорил о необходимости всеобщей мобилизации на террористическую войну против Украины.

"Сегодня перед Россией стоит самая главная задача: выйти победительницей из той борьбы, которая сейчас против нас развязана силами зла. Сегодня нужна мобилизация всех: войска, политических сил. И, конечно, Церковь должна быть мобилизована — прежде всего для того, чтобы творить молитву за нашу власть, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае", - говорится в "проповеди" патриарха РПЦ Кирилла.

По словам главы РПЦ, на фронте погибли уже пять военных священников. Московский патриарх также считает, что православные россияне должны защищать Россию не только от внешних, но и внутренних врагов.