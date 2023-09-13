"Церковь должна быть мобилизована": патриарх Кирилл призвал верующих россиян идти на войну
Патриарх русской православной церкви Кирилл призвал своих прихожан встать на защиту РФ
Об этом говорится на пропагандистском сайте русской православной церкви.
Глава РПЦ Кирилл заговорил о необходимости всеобщей мобилизации на террористическую войну против Украины.
"Сегодня перед Россией стоит самая главная задача: выйти победительницей из той борьбы, которая сейчас против нас развязана силами зла. Сегодня нужна мобилизация всех: войска, политических сил. И, конечно, Церковь должна быть мобилизована — прежде всего для того, чтобы творить молитву за нашу власть, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае", - говорится в "проповеди" патриарха РПЦ Кирилла.
По словам главы РПЦ, на фронте погибли уже пять военных священников. Московский патриарх также считает, что православные россияне должны защищать Россию не только от внешних, но и внутренних врагов.
- В январе патриарх русской православной церкви Кирилл заявил, что считает украинцев и россиян одним народом , пытающимся разделить внешние силы.
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