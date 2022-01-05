Церемонию вручения кинопремии "Золотой глобус"-2022 проведут без телевизионного шоу и участия звезд
На фоне скандала из-за отсутствия разнообразия в составе жюри церемонию вручения американской кинопремии "Золотой глобус" в 2022 году проведут без участия звезд, красной дорожки и телевизионного шоу
Об этом сообщает The Guardian .
Организаторам "Золотого глобуса" не удалось договориться с телеканалами и знаменитостями из-за скандала, связанного с отсутствием инклюзивности в жюри премии. Звезды отказались вручать или получать награды.
От трансляции церемонии отказалась сеть NBC. Также более 100 компаний, занимающихся пиаром, решили не сотрудничать с Ассоциацией иностранной печати Голливуда (HFPA), проводящей "Золотой глобус".
С публичной критикой в адрес HFPA выступили ряд кинозвезд, в том числе Том Круз и Скарлетт Йоханссон.
"Золотой глобус" оказался в центре скандала в феврале 2021 года, когда СМИ сообщили о полном отсутствии темнокожих в жюри премии из 87 журналистов, а также о коррупции внутри HFPA.
Американская кинопремия "Золотой глобус" (Golden Globe) присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за полнометражные киноленты, а также сериалы и телевизионные фильмы.
- В декабре объявили список номинантов 79 кинопремии "Золотой глобус".
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