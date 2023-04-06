Церемония встречи Путина с послами – это позор, - дипломат Огрызко
Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) считает, что в РФ на встрече с послами показали дипломатическую дикость и язык наивысшего уровня
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Дипломат дал комментарий по поводу встречи, которая состоялась 5 апреля, президента России Владимира Путина с послами 17 стран на церемонии вручения верительных грамот.
"Это позор даже не у квадрата, а в кубе. То есть степень отлета Путина от реальности на самом деле космическая, если вспомнить то, что он говорил об американцах. Что касается самой церемонии – это просто позор, потому что я бывал на сотне таких мероприятий и видел, как это все делается.Известно, как важно для только что назначенного посла иметь хотя бы 10-минутный разговор с президентом.А чтобы так стоять на расстоянии нескольких метров, чтобы эти послы стояли как мальчики перед ним и слушали его нотации, Путин позорил не только себя, но и то государство, которое он еще представляет. Это дипломатический моветон наивысшего уровня", – подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.
Владимир Огрызко отметил, что в РФ этого не понимают, потому что привыкли врать и говорить то, чего на самом деле нет.
"Это не нужно анализировать с точки зрения здравого смысла, потому что это Россия и люди там живут не по цивилизованным правилам, а по своим диким. Это дипломатическая дикость и в нормальную дипломатическую голову не укладывается, а в России такое является нормальным", - подытожил Огрызко.
- 31 марта президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики, где Россия названа государством-цивилизацией, а основным противником признана США
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