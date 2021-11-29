Церемония Ballon d'Or от France Football: список победителей по всем номинациям
Сегодня, 29 ноября, в Париже прошла церемония награждения Ballon d'Or-2021 от France Football
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Церемония вручения "Золотого мяча-2021" прошла в театре Шатле в Париже. Лучшим футболистом мира был признан Лионель Месси.
Все награды от France Football:
Лучший футболист года – Лионель Месси ("Барселона", ПСЖ)
Лучшая футболистка года – Алексия Путельяс ("Барселона")
Лучший клуб года – "Челси" (Англия)
Лучший молодой футболист года – Педри ("Барселона")Лучший нападающий года – Роберт Левандовски ("Бавария") Лучший вратарь года – Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ПСЖ)
- Напомним, 8 октября France Football обнародовал имена претендентов на "Золотой мяч".
- 5 ноября сообщалось, что нападающему французского ПСЖ Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграет "Золотой мяч – 2021".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.44Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное