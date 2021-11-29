Церемония Ballon d'Or от France Football: список победителей по всем номинациям

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Церемония вручения "Золотого мяча-2021" прошла в театре Шатле в Париже. Лучшим футболистом мира был признан Лионель Месси.



Все награды от France Football:



Лучший футболист года – Лионель Месси ("Барселона", ПСЖ)

Лучшая футболистка года – Алексия Путельяс ("Барселона")

Лучший клуб года – "Челси" (Англия)

Лучший молодой футболист года – Педри ("Барселона")

Роберт Левандовски ("Бавария")Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ПСЖ)

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