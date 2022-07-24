Об этом в эфире Еспресо сказал руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Из-за того, что у нас война - цены уже повысились - это было и в марте, и в апреле. Это произошло из-за удорожания логистики и горючего. Сейчас повышение курса валют несет второй удар по ценам. Фактически правительство не имея возможности покрывать в полной мере все расходы без печатанья денег НБУ - это повышение курса ему поможет. У нас будет не уменьшение выплат, которые мы себе не можем позволить, а их уменьшение в реальном измерении из-за инфляции", - добавил он.

По словам эксперта, в ближайшие месяцы цены продолжат расти.

"Ожидание НБУ – до 30% инфляции за год, сейчас 17,5%. Еще на 10-15% цены могут вырасти. Это уменьшит реальные возможности покупать товары и услуги для самых бедных, тех, кто зависит от госвыплат, пенсий и выплат в бюджетной сфере", - подытожил Вышлинский.