Цены продолжат расти, - руководитель Центра экономической стратегии
Цены в Украине могут вырасти еще на 10-15 процентов
Об этом в эфире Еспресо сказал руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.
"Из-за того, что у нас война - цены уже повысились - это было и в марте, и в апреле. Это произошло из-за удорожания логистики и горючего. Сейчас повышение курса валют несет второй удар по ценам. Фактически правительство не имея возможности покрывать в полной мере все расходы без печатанья денег НБУ - это повышение курса ему поможет. У нас будет не уменьшение выплат, которые мы себе не можем позволить, а их уменьшение в реальном измерении из-за инфляции", - добавил он.
По словам эксперта, в ближайшие месяцы цены продолжат расти.
"Ожидание НБУ – до 30% инфляции за год, сейчас 17,5%. Еще на 10-15% цены могут вырасти. Это уменьшит реальные возможности покупать товары и услуги для самых бедных, тех, кто зависит от госвыплат, пенсий и выплат в бюджетной сфере", - подытожил Вышлинский.
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