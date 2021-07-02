Цены на сельскохозяйственные земли будут расти ежегодно на 7-10%, - Минагрополитики

Об этом Лещенко заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7-10 процентов ежегодно, поскольку украинская земля недооценена, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены ... Мы убеждены, что цена будет постоянно расти ", - сказал министр.

Напомним, украинцы с 1 июля могут легально продавать и покупать сельскохозяйственные земли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb