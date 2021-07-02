Цены на сельскохозяйственные земли будут расти ежегодно на 7-10%, - Минагрополитики
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко спрогнозировал, что стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10% ежегодно
Об этом Лещенко заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7-10 процентов ежегодно, поскольку украинская земля недооценена, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены ... Мы убеждены, что цена будет постоянно расти ", - сказал министр.
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