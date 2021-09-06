Цены на сахар снизятся до 22-25 грн/кг, - эксперт
В Украине в ближайшее время цены на сахар могут снизиться до 22-25 грн/грн, но не ниже 20 грн/кг
Такую позицию высказал Роман Сластен, генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Сейчас уже пару сахарных заводов начали работу. С 30 сахарных заводов, которые в этом году планируют производить сахар, мы ожидаем, что цена снизится примерно до уровня 22-25 грн / кг. Это вполне возможно", - сказал Сластен.
Однако, по его словам, цены на сахар вряд ли опустятся ниже 20 грн / кг за ряда факторов, в том числе высокие цены на мировом рынке.
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Весной этого года цены на сахар зафиксировались на уровне 24,5 грн/кг в ожидании увеличения импорта, сообщили в Министерстве развития экономики и сельского хозяйства.
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В прошлом году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование предполагаемого заговора на рынке сахара - Комитет исследовал повышение оптово-отпускных цен группой компаний "Астарта" и компании "Радеховский сахар".
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