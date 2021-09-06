Цены на сахар снизятся до 22-25 грн/кг, - эксперт

Такую позицию высказал Роман Сластен, генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Сейчас уже пару сахарных заводов начали работу. С 30 сахарных заводов, которые в этом году планируют производить сахар, мы ожидаем, что цена снизится примерно до уровня 22-25 грн / кг. Это вполне возможно", - сказал Сластен.

Однако, по его словам, цены на сахар вряд ли опустятся ниже 20 грн / кг за ряда факторов, в том числе высокие цены на мировом рынке.