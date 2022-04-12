Цены на продукты в мире обновили исторический максимум из-за войны на территории Украины, - продовольственная ассоциация при ООН
В марте мировые цены на продовольствие выросли на 12,6% по сравнению с февралем и обновили исторический максимум с 1990 года
Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная ассоциация ООН (FAO), пишет Аgravery.
"В марте 2022 года среднее значение индекса мировых продовольственных цен составило 159,3 пункта, что на 17,9 пункта (на 12,6%) превысило его февральское значение и достигло наивысшего уровня за все время наблюдений (с 1990 года)", – говорится в сообщении.
Как объяснило FAO, рост цен вызван стремительным скачком стоимости пшеницы и фуражных зерновых, что вызвано военными действиями России в Украине и перебоями поставок преимущественно из Украины.
Среднее значение индекса цен на зерновые выросло на 17,1% в марте по сравнению с февралем и составило 170,1 пункта. Среднее значение индекса цен на растительные масла повысилось на 23,2%, до 46,9 пункта и в очередной раз достигло рекордного показателя.
- Напомним, в Бердянске российские оккупанты похитили корабли с зерном.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное