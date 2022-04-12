Цены на продукты в мире обновили исторический максимум из-за войны на территории Украины, - продовольственная ассоциация при ООН

Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная ассоциация ООН (FAO), пишет Аgravery.



"В марте 2022 года среднее значение индекса мировых продовольственных цен составило 159,3 пункта, что на 17,9 пункта (на 12,6%) превысило его февральское значение и достигло наивысшего уровня за все время наблюдений (с 1990 года)", – говорится в сообщении.



Как объяснило FAO, рост цен вызван стремительным скачком стоимости пшеницы и фуражных зерновых, что вызвано военными действиями России в Украине и перебоями поставок преимущественно из Украины.



Среднее значение индекса цен на зерновые выросло на 17,1% в марте по сравнению с февралем и составило 170,1 пункта. Среднее значение индекса цен на растительные масла повысилось на 23,2%, до 46,9 пункта и в очередной раз достигло рекордного показателя.

Напомним, в Бердянске российские оккупанты похитили корабли с зерном.