Цены на продовольственные товары в Украине будут только расти, - Крамаренко
Главный редактор издания "Деньги UA" Александр Крамаренко считает, что рост цен на нефтепродукты в мире является причиной повышения цен на продовольственные товары
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Я думаю, что подорожание цен на товары в Украине будет продолжаться. Хотя, я надеюсь немного меньшими темпами, чем за предыдущие несколько месяцев. Дело в том, что где-то с середины осени по сей день имеем такой "идеальный шторм". То есть, несколько факторов, одновременно сработавших на повышение цен. Во-первых, за прошлый год на всем мировом рынке выросли цены на продовольственные товары. Во-вторых, по сравнению с началом осени прошлого года, у нас очень девальвировала гривна, что также влияет на цены" , – объяснил Крамаренко.
Он также отметил, что самой главной причиной роста цен на продовольственные товары является подорожание нефтепродуктов. По его словам, повышение цен на газ, который в основном используются предприятиями пищевой промышленности, стали причиной роста цен.
"Причинами роста цен на продовольственные товары много факторов. И все они повлияли на рост цен одновременно. Это и рост цен на нефтепродукты, и удешевление гривни. Украине, чтобы стабилизировать цены на продовольственные товары нужно смотреть на опыт других стран. Например, Польша в два этапа снижала налогообложение определенных групп товаров, в том числе и нефтепродуктов. Это такая временная мера, но она очень правильная в сегодняшней ситуации", - добавил Крамаренко.
Также Крамаренко высказал предположение, что курс гривны по отношению к американскому доллару будет колебаться от 27,5 грн до 28,5 грн. По его мнению, такой курс будет сохраняться, если не будет никаких активных военных действий на территории Украины.
- Напомним, розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине 7 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем 4 февраля снова повысились , стоимость автогаза не изменилась.
- 13 января Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование продовольствия.
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