Цены на продовольственные товары в Украине будут только расти, - Крамаренко

Об этом сообщает Еспресо.TV .



"Я думаю, что подорожание цен на товары в Украине будет продолжаться. Хотя, я надеюсь немного меньшими темпами, чем за предыдущие несколько месяцев. Дело в том, что где-то с середины осени по сей день имеем такой "идеальный шторм". То есть, несколько факторов, одновременно сработавших на повышение цен. Во-первых, за прошлый год на всем мировом рынке выросли цены на продовольственные товары. Во-вторых, по сравнению с началом осени прошлого года, у нас очень девальвировала гривна, что также влияет на цены" , – объяснил Крамаренко.



Он также отметил, что самой главной причиной роста цен на продовольственные товары является подорожание нефтепродуктов. По его словам, повышение цен на газ, который в основном используются предприятиями пищевой промышленности, стали причиной роста цен.



"Причинами роста цен на продовольственные товары много факторов. И все они повлияли на рост цен одновременно. Это и рост цен на нефтепродукты, и удешевление гривни. Украине, чтобы стабилизировать цены на продовольственные товары нужно смотреть на опыт других стран. Например, Польша в два этапа снижала налогообложение определенных групп товаров, в том числе и нефтепродуктов. Это такая временная мера, но она очень правильная в сегодняшней ситуации", - добавил Крамаренко.



Также Крамаренко высказал предположение, что курс гривны по отношению к американскому доллару будет колебаться от 27,5 грн до 28,5 грн. По его мнению, такой курс будет сохраняться, если не будет никаких активных военных действий на территории Украины.

Напомним, розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине 7 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем 4 февраля снова повысились , стоимость автогаза не изменилась.

13 января Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование продовольствия.