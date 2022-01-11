Цены на пищевые продукты будут расти, - эксперт

Об этом заявил член совета общественного контроля Бюро экономической безопасности Тарас Котов в Большом эфире Василия Зимы на Еспресо.TV.



"То, что мы видим на полках – это эхо происходящего на полках летом. Потребительская инфляция идет с некоторым лагом, тем более что специфика торговых сетей не позволяет молниеносно поставщикам изменять цены. Следовательно, нынешний рост цен на продукты – это только начало", – сказал он.



Как подчеркнул Котов, доля стоимости энергоресурсов в себестоимости продуктов в Украине очень высока. Кроме того, Украина имеет открытую экономику, потому инфляция на мировых рынках будет сказываться на внутренних ценах в стране.



"Следовательно, цены на пищевые продукты дальше будут расти", - отметил Тарас Котов.

Напомним, потребительские цены в декабре за месяц выросли на 0,6%, а в целом за 2021 год – на 10%. Цены на продукты питания за год выросли на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.