Цены на оборудование для автономного обеспечения электричеством падают, - эксперт по энергетике
Происходит насыщение рынка оборудования для автономного обеспечения электричеством и цены ползут вниз, иногда они ниже, чем в Европе
Об этом в эфире Эспрессо заявил исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк.
"Происходит насыщение рынка и цены ползут вниз. Это объективная реальность и это радует. Я вспоминаю конец октября – начало ноября и попытка купить генератор – это была проблема. Во Львове сейчас я был в магазинах и заходил на базар – на любой выбор", – отметил он.
По словам Павлюка, по сравнению с ноябрем цена откатилась назад.
"Явно есть тенденция удешевления этого оборудования. Я пытался мониторить цены на специфическое оборудование в странах ЕС – иногда у нас можно купить дешевле. Насыщение рынка и падение цены – это положительный момент", – подытожил эксперт.
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