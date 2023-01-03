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Цены на оборудование для автономного обеспечения электричеством падают, - эксперт по энергетике

3 января, 2023 вторник
12:00
Экономика

Происходит насыщение рынка оборудования для автономного обеспечения электричеством и цены ползут вниз, иногда они ниже, чем в Европе

Об этом в эфире Эспрессо заявил исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк.

"Происходит насыщение рынка и цены ползут вниз. Это объективная реальность и это радует. Я вспоминаю конец октября – начало ноября и попытка купить генератор – это была проблема. Во Львове сейчас я был в магазинах и заходил на базар – на любой выбор", – отметил он.

По словам Павлюка, по сравнению с ноябрем цена откатилась назад.

"Явно есть тенденция удешевления этого оборудования. Я пытался мониторить цены на специфическое оборудование в странах ЕС – иногда у нас можно купить дешевле. Насыщение рынка и падение цены – это положительный момент", – подытожил эксперт.

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Украина
Енергия
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