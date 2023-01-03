Об этом в эфире Эспрессо заявил исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк.

"Происходит насыщение рынка и цены ползут вниз. Это объективная реальность и это радует. Я вспоминаю конец октября – начало ноября и попытка купить генератор – это была проблема. Во Львове сейчас я был в магазинах и заходил на базар – на любой выбор", – отметил он.

По словам Павлюка, по сравнению с ноябрем цена откатилась назад.

"Явно есть тенденция удешевления этого оборудования. Я пытался мониторить цены на специфическое оборудование в странах ЕС – иногда у нас можно купить дешевле. Насыщение рынка и падение цены – это положительный момент", – подытожил эксперт.