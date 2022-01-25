Цены на нефть выросли на фоне политического напряжения в Восточной Европе

Об этом сообщает Reuters .



Во вторник, 25 января, цены на нефть возобновились, компенсировав часть потерь предыдущего дня.



Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7% до $86,9 за баррель, отыграв падение на 1,8% на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,5% до $83,75 за баррель после падения на 2,2% в понедельник.



"Рыночный тон остается сильным, чему способствует растущий геополитический риск. Мы видим фиксацию прибыли, когда цены растут, но спрос на нефть остается устойчивым, поскольку инвесторы озабочены перебоями со снабжением в случае российско-украинского конфликта", - сказал Чиоки Чен, главный аналитик Sunward Trading.



Напомним, на прошлой неделе цены на нефть достигли семилетнего максимума , чему способствовало ограниченное предложение во всем мире и возродился мировой спрос.



"Риск падения на рынке нефти будет ограничен, поскольку любая эскалация ситуации в Украине или на Ближнем Востоке приведет к резкому росту цен", - заявил Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам в Rakuten Securities.



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