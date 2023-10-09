Цены на нефть выросли на 3% после событий в Израиле

Об этом пишет Bloomberg.

"West Texas Intermediate торговался выше 85 долларов за баррель на ранних азиатских торгах, поскольку премия за военный риск вернулась на рынки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что трейдеры опасаются, что эскалация насилия может спровоцировать более разрушительную прокси-войну, в которую втянутся США и Иран.

По данным издания, последние события в Израиле не сразу создают угрозу поставок. Однако любое возможное возмездие Ирана на фоне сообщений о причастности к нападению Хамас разожгло бы опасения относительно Ормузского пролива. Она жизненно важная судоходная артерия, которую Тегеран ранее угрожал закрыть, поскольку США отправляют военные корабли в регион.

"Ключевым для рынков является то, остается ли конфликт сдержанным, или распространяется на другие регионы, в частности Саудовскую Аравию. По крайней мере, сначала, кажется, рынки будут предполагать, что ситуация будет оставаться ограниченной по масштабу, продолжительности и последствиям для цены на нефть. Но можно ожидать большей волатильности", - заявили аналитики Брайан Мартин и Дэниел Хайнс.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".