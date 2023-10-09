Цены на нефть выросли на 3% после событий в Израиле
Цены на нефть выросли более чем на 3% после военного нападения ХАМАСа на Израиль. Это было вызвано дестабилизацией Ближнего Востока, ключевого поставщика сырой нефти, топлива и энергии для глобальных потребителей
Об этом пишет Bloomberg.
"West Texas Intermediate торговался выше 85 долларов за баррель на ранних азиатских торгах, поскольку премия за военный риск вернулась на рынки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что трейдеры опасаются, что эскалация насилия может спровоцировать более разрушительную прокси-войну, в которую втянутся США и Иран.
По данным издания, последние события в Израиле не сразу создают угрозу поставок. Однако любое возможное возмездие Ирана на фоне сообщений о причастности к нападению Хамас разожгло бы опасения относительно Ормузского пролива. Она жизненно важная судоходная артерия, которую Тегеран ранее угрожал закрыть, поскольку США отправляют военные корабли в регион.
"Ключевым для рынков является то, остается ли конфликт сдержанным, или распространяется на другие регионы, в частности Саудовскую Аравию. По крайней мере, сначала, кажется, рынки будут предполагать, что ситуация будет оставаться ограниченной по масштабу, продолжительности и последствиям для цены на нефть. Но можно ожидать большей волатильности", - заявили аналитики Брайан Мартин и Дэниел Хайнс.
События в Израиле
Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".
Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.
Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".
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