Цены на нефть в мире снизились: что повлияло

Об этом сообщило издание Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 5 центов до 85,07 доллара за баррель до 02:37 по Гринвичу, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 80,72 доллара за баррель, что на 2 цента выше.

Отмечается, что оба контракта выросли на прошлой неделе третью неделю подряд, вернувшись к наблюдавшимся в последний раз в ноябре уровням, после того, как Организация стран-экспортеров нефти и их союзники удивили инвесторов, объявив о новых сокращениях добычи, которые начнутся в мае.

Добавляется, что группа ОПЕК+ будет сокращать в основном поставки высокосернистой нефти от производителей с Ближнего Востока во главе с Саудовской Аравией.

После этого объявления крупнейший в мире экспортер нефти повысил цены на нефть в мае для срочных клиентов в Азии и США. Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco также сообщил нескольким азиатским клиентам, что они получат полные контрактные объемы в мае, несмотря на сокращение добычи.

"Те, кто был настроен по-медвежьи, ставят под вопрос перспективы спроса в свете сокращений, в то время как те, кто был настроен по быковому, теперь видят еще более жесткий рынок во втором полугодии", - сказал глава отдела исследований сырьевых товаров. ING Уоррен Паттерсон.

"Я отношусь к последнему лагерю и все еще вижу, как цены растут в течение года", - добавил он.

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Отдельно инвесторы наблюдают за переговорами между Ираком и Курдистаном о возобновлении экспорта северной нефти, что может принести на мировой рынок более высокосернистую нефть.

Согласно отчету Baker Hughes Co, опубликованному в четверг, количество нефтяных буровых установок в США сократилось на две до 590 на прошлой неделе, а газовых - на две до 158, что является признаком того, что добыча в США не будет расти в ближайшее время. термин.

На тщательно отслеживаемом отчете об инфляции в США на мировых финансовых рынках отчет, который будет опубликован на этой неделе, может помочь инвесторам оценить краткосрочную траекторию процентных ставок.

Аналитики считают, что, несмотря на ожидания, что Федеральная резервная система может замедлить повышение ставок из-за недавнего банковского кризиса, стоимость заимствований все еще может вырасти, если инфляция останется высокой.

ING ожидает, что цикл повышения ставок в скором времени закончится еще одним повышением в мае, тогда как процентные ставки могут упасть до конца года, сказал Паттерсон.

"Рынок, вероятно, больше беспокоит растущая вероятность жесткой посадки", – добавил он.

Также отмечается, что резкое повышение процентных ставок привело к росту курса доллара США, в результате чего товары, номинированные в долларах, такие как нефть, стали более дорогими для инвесторов, владеющих другими валютами.