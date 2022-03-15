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Цены на нефть упали до 100 долларов за баррель

15 мартa, 2022 вторник
10:20
Экономика нефть

Цены на нефть продолжили падение 15 марта, опустившись до двухнедельного минимума. Нефть марки WTI впервые с 1 марта упала ниже уровня 100 долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,4%, до 102,16 доллара за баррель после падения более чем на 6 долларов до 100,05 доллара в начале сессии. Нефть марки WTI впервые с 1 марта упала ниже уровня 100 долларов, упав на 4,2% до 98,43 доллара за баррель. Ранее на сессии она обвалилась до 96,70 доллара.

Оба эталона снизились более чем на 5% накануне, при этом Brent обвалилась на 5,1%, а WTI на 5,8%.

В издании отмечают, что ожидания положительного развития событий в российско-украинских переговорах о прекращении огня укрепили надежды смягчить напряженность на мировом рынке нефти. Однако даже в случае прекращения огня цены на нефть останутся на высоком уровне, поскольку попытки Запада изолировать Москву с помощью санкций будут продолжаться, удерживая мировой рынок нефти в напряженном состоянии.

  • Напомним, ранее сообщалось, что государства ЕС намерены принять новые санкции против российских нефтяных компаний, но будут продолжать покупать у них нефть.
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санкции против России
война с Россией
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