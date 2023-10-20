Цены на нефть растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Enkorr.

На лондонской бирже ICE Futures декабрьские фьючерсы на нефть Brent стоят $93,24 за баррель, что на $0,86 (0,93%) больше, чем в конце предыдущей сессии. В четверг они поднялись на $0,88 (1%) – до $92,38 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ноябрьские фьючерсы на нефть WTI стоят $90,42 за баррель в указанное время, что на $1,05 (1,17%) больше, чем на конец прошлой сессии. Они выросли на $1,05 (1,2%) – до $89,37 за баррель.

Кроме того, сообщается, что американский эсминец уничтожил несколько ракет, запущенных у берега Йемена. Один из источников сказал, что ракеты выпустили йеменские повстанцы-хуситы, но неизвестно, они метили в эсминец или в другую цель.

"Энергетические рынки внимательно следят за геополитическими событиями", - отметил управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир и добавил, что трейдеры боятся, что конфликт между Израилем и ХАМАСом может обостриться, а Иран может вмешаться.

"Перебои в поставках являются главным страхом, и мы считаем, что эти тревоги вряд ли ослабнут в ближайшее время", – сказал Захир.

Что предшествовало

2 октября цена упала до $92,32 за баррель, а 3 октября до $89,74.

По состоянию на 4 октября цены на нефть держались примерно на одном уровне - $90,88 за баррель.

8 октября стоимость нефти выросла более чем на 3% после военного нападения ХАМАСа на Израиль. Это вызвано дестабилизацией Ближнего Востока, ключевого поставщика сырой нефти, топлива и энергии для глобальных потребителей.

10 октября наблюдалось снижение цен на нефть, происходящее после их скачка. Трейдеры анализируют потенциальные последствия военного противостояния между Израилем и палестинской группой ХАМАС.

Нефть дешевела в четверг, 12 октября, из-за данных Американского института нефти (API) об уверенном росте запасов в США.

Цены на нефть выросли 13 октября до $86,50 за баррель, когда США ужесточили санкции против российского экспорта нефти, вызывая тревогу по поставкам на уже ограниченном рынке. Прогнозируется, что мировые запасы сократятся до четвертого квартала.

16 октября котировки Brent и WTI поднялись на 7,5% и 5,9% за неделю.

19 октября стоимость нефти Brent на лондонской бирже была $91,12.