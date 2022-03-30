Цены на нефть растут из-за возможного ужесточения санкций против России

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до 111,09 долларов, компенсировав падение на 2% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,8%, до 105,06 долларов за баррель, компенсировав падение на 1,6% во вторник.

На предыдущей сессии рынок резко упал после того, как Россия пообещала свернуть военные действия вокруг Киева, но сообщения о боевых действиях не прекращались. Аналитик Commonwealth Bank Тобин Гори отметил, что восстановление цен предполагает, что рынок нефти, по крайней мере, испытывает сильную степень скептицизма по поводу любого прогресса. Между тем, Соединенные Штаты и их союзники планируют ввести новые санкции в отношении большего числа секторов российской экономики, которые имеют решающее значение для продолжения ее вторжения в Украину, включая цепочки военных поставок.

"Сохраняя напряженность на рынке, крупные производители нефти вряд ли увеличат добычу выше согласованных 400 тысяч баррелей в день, когда в четверг Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию (ОПЕК+)", – добавляют в издании.

Напомним, Россиястолкнулась с резким снижением продаж нефти из-за того, что все больше ее традиционных покупателей пытаются найти альтернативные источники поставок.

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