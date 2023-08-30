Цены на нефть растут из-за сокращения запасов в США и урагана в Мексиканском заливе, - Reuters
Стоимость нефти продолжает расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что на утро 30 августа октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 42 цента, или 0,49%, до 85,91 доллара за баррель.
Reuters добавляет, что октябрьский контракт истекает в четверг, а более активный ноябрьский контракт стоил $85,32, что на 41 цент выше.
Также фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 50 центов или 0,62% до 81,66 доллара.
Накануне же оба контрольных показателя выросли более чем на один доллар, поскольку валюта упала. Это стало причиной того, что перспективы дальнейшего повышения процентных ставок снизились после ослабления данных о работе в США.
В частности, запасы нефти в США за прошлую неделю упали на 11,5 миллиона баррелей больше, чем ожидалось. По словам аналитика Fujitomi Securities Тошитаки Тадзава, падение свидетельствует о высоком спросе.
Инвесторы также обратили внимание на ураган "Идалия", двигающийся над Мексиканским заливом к востоку от основных мест добычи нефти и природного газа в США. По данным управления энергетической информации, на этот регион приходится около 15% добычи нефти в США и около 5% природного газа.
Крупная нефтяная компания Chevron Corp (CVX.N) эвакуировала часть персонала из региона, а производство продолжается.
В другом месте аналитики ожидают, что Саудовская Аравия, самый крупный в мире экспортер нефти, продолжит свое добровольное сокращение добычи до октября, удерживая поставки нефти на низком уровне.
Основываясь на этом ожидании, источники Reuters в нефтеперерабатывающей промышленности прогнозируют, что официальные цены продажи Саудовской Аравии на все сорта сырой нефти, продаваемые в Азию в октябре, будут повышены до максимума в этом году.
- Накануне сообщалось, что цены на нефть незначительно изменились во вторник, поскольку инвесторы взвешивали длительную возможность очередного повышения процентной ставки в США, что снизило бы спрос.
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