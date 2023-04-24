Цены на нефть продолжают падать
Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 24 апреля, снижаются, в пятницу котировки выросли, однако по итогам прошлой недели они упали более чем на 5%
Об этом сообщает enkorr.
Стало известно, что июньские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,56 (на 0,7%) – до $81,66 за баррель.
Июньские фьючерсы на WTI снизились в цене на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,93 (на 1,2%) – до $76,94 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,5 (на 0,7%) и составил $77,87 за баррель.
Также добавляется, что за прошедшую неделю котировки Brent снизились на 5,4%, WTI – на 5,5%.
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Трейдеры опасаются, что дальнейшее усиление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может повлечь за собой ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на горючее.
Эти факторы более чем компенсируют оптимизм по восстановлению экономики Китая после отмены строгих ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19 в конце 2022 года.
На фоне ухудшения экономического фона и все еще ястребиного поведения Федеральной резервной системы (ФРС) нет реальных положительных причин для роста нефтяного рынка, считают аналитики Sevens Report Research.
- Напомним, 2 апреля страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти. Следовательно, мировые цены на нефть начали расти.
- Цены на нефть в понедельник, 10 апреля, практически не изменились , поскольку инвесторы сопоставили перспективы сокращения поставок со стороны производителей ОПЕК+ в мае с опасениями по поводу ослабления глобального роста, который может снизить спрос на топливо.
- По итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%, прежде всего в результате вступления в силу санкций стран G7 относительно нефти и нефтепродуктов из РФ.
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