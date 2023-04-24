Цены на нефть продолжают падать

Об этом сообщает enkorr.

Стало известно, что июньские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,56 (на 0,7%) – до $81,66 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI снизились в цене на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,93 (на 1,2%) – до $76,94 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,5 (на 0,7%) и составил $77,87 за баррель.

Также добавляется, что за прошедшую неделю котировки Brent снизились на 5,4%, WTI – на 5,5%.

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Трейдеры опасаются, что дальнейшее усиление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может повлечь за собой ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на горючее.

Эти факторы более чем компенсируют оптимизм по восстановлению экономики Китая после отмены строгих ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19 в конце 2022 года.

На фоне ухудшения экономического фона и все еще ястребиного поведения Федеральной резервной системы (ФРС) нет реальных положительных причин для роста нефтяного рынка, считают аналитики Sevens Report Research.