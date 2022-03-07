Цены на нефть подскочили до 14-летнего максимума

Сейчас цены на нефть являются самыми высокими начиная с 2008 года, передает агентство Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 10,6% до 130,72 доллара за баррель, в то время как нефть марки WTI подорожала на 9% до 126,09 доллара.

В первые несколько минут торгов в понедельник обе подскочили до самого высокого уровня с июля 2008 года: Brent – 139,13 доллара, а WTI – 130,50 доллара.

Напомним, 3 марта группа американских сенаторов подготовила законопроект о запрете импорта российской нефти.

Соцопросы свидетельствуют, что большинство американцев поддерживают эмбарго , даже понимая, что это приведет к подорожанию горючего.

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