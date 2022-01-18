Цены на нефть достигли максимума с 2014 года
Во вторник, 18 января, цены на нефть поднялись до семилетнего максимума на фоне роста геополитического напряжения
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
По состоянию на утро вторника нефть Brent торгуется выше $87 за баррель - это максимум с октября 2014 года.
Баррель февральской нефти WTI торговался по $84,78. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $86,48 и $83,30 соответственно.
Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар беспилотниками по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. Произошел взрыв, нанесший ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби, а также вспыхнул пожар на территории международного аэропорта столицы ОАЭ.
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