Цены на нефть достигли максимума с 2014 года

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



По состоянию на утро вторника нефть Brent торгуется выше $87 за баррель - это максимум с октября 2014 года.



Баррель февральской нефти WTI торговался по $84,78. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $86,48 и $83,30 соответственно.



Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар беспилотниками по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. Произошел взрыв, нанесший ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби, а также вспыхнул пожар на территории международного аэропорта столицы ОАЭ.



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