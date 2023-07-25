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Цены на нефть Brent выросли до $82,95 за баррель

25 июля, 2023 вторник
09:59
Экономика

Котировки нефти эталонных марок умеренно повышаются утром во вторник из-за опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке

Об этом сообщило издание Enkorr.

По состоянию на 08:05 по киевскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 21 цент (0,25%) до $82,95 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI на этот момент дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на 24 цента (0,3%) и составили $78,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $1,67 (2,2%) – до $78,74 за баррель, обновив максимум с 24 апреля.

"Неугомонная жажда летней нефти создала эффект снежного кома, который привел к многонедельному ралли, – сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. – Сокращение поставок из Саудовской Аравии и России привело к росту спроса на американскую нефть марки WTI со стороны".

Также по его словам, на текущую ситуацию повлияли несколько факторов, включая растущий летом спрос в США, активное восстановление экономики Китая и положительные прогнозы спроса в Индии, где предложение остается ограниченным.

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель до конца года, считают аналитики Goldman Sachs Group.

  • 15 стало известно, что Россия планирует сократить экспорт нефти из западных портов в следующем месяце примерно на 100 – 200 тыс. баррелей в день по сравнению с июлем, поскольку Москва выполняет свое обещание вместе с лидером ОПЕК Саудовской Аравией.
Мир
Китай
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