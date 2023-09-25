Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Цены на нефть Brent поднялись до $93,79 за баррель

Цены на нефть Brent поднялись до $93,79 за баррель

25 сентября, 2023 понедельник
12:25
Экономика

Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели

Об этом сообщает Enkorr.

Нефть Brent подорожала на 0,56% и стоит $93,79 за баррель на лондонской бирже ICE Futures. Это на $0,52 больше, чем в предыдущий день, когда цена этих фьючерсов на ноябрь упала на $0,03 до $93,27 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсы на нефть WTI на ноябрь выросли на 0,43% и достигли 90,42 доллара за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 0,5% до $90,03 за баррель.

На минувшей неделе нефть Brent подешевела на 0,7%, а нефть WTI подорожала на 0,01%. Нефтяной рынок растет третий квартал подряд, что является лучшим показателем с начала 2022 года. Это связано с ограничением поставок от Саудовской Аравии и улучшением спроса в Китае и США. Также Россия временно ограничила экспорт бензина и дизеля.

"Мы сохраняем "бычий" прогноз для рынка, поскольку Саудовская Аравия сохраняет добровольное сокращение добычи, притом что как Китай, так и США демонстрируют уверенный спрос. Сейчас мы не видим триггеров, способных привести к развороту нефтяных цен", – сказал аналитик Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми.

За третий квартал цена на Brent выросла на 26%, а на WTI – почти на 30%. Некоторые инвесторы считают, что рынок может достичь уровня $100 за баррель.

"Цена на Brent уже поднималась выше $95 за баррель и может достичь отметки в $100, если ОПЕК+ продолжит ограничивать предложение", – объяснил аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада.

Что предшествовало

30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

18 сентября цены на нефть продолжили расти после того, как на прошлой неделе они показали сильный рост. По итогам недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, а WTI – на 3,7%.

19 сентября нефть дорожала четвертый день подряд, поскольку низкий уровень добычи сланцевой нефти в США повлек за собой дальнейшие ограничения предложения на рынке. Это произошло на фоне продолжающегося снижения добычи Саудовской Аравией и Россией.

По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.

Новости
Саудовская Аравия
нафта
США
Читайте также:
Наслідки нічної атаки по Одесі 25 вересня 2023 р.
25 сентября, 2023 понедельник
В результате ночной атаки РФ в Одессе погиб человек
24 сентября, 2023 воскресенье
Минобороны создало новые нарукавные знаки для десантно-штурмовых бригад
Путін у Фінляндії на початку 90-их років
24 сентября, 2023 воскресенье
"Плохая прическа, плохая майка". Финское телевидение показало, как Путин отдыхал в 90-х
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.22
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
25 сентября
13:09
Обновлено
В результате ночной атаки РФ в Одессе погиб человек
12:53
Обновлено
РФ ударила по Бериславу в Херсонской области: погибли два человека, еще двое ранены
12:47
Военные опробовали новые боевые баллистические шлемы от Минобороны
12:45
Перевозил в желудке кокаин на 3,5 млн грн: СБУ на границе задержала наркоторговца
12:31
Из-за обстрелов РФ обесточивалась подстанция в Херсонской области: ситуация в энергосистеме
12:15
Украинские агропредприятия с начала года получили кредиты на 54,6 млрд грн
11:56
Эксклюзив
У РФ не хватает действующих площадок для перемещения самолетов и кораблей, - "Информационное сопротивление"
11:48
В Италии скончался главарь сицилийского мафиозного клана "Коза ностра"
11:24
Анджей Дуда
Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши
10:54
Дмитрий Кулеба
Форум оборонных индустрий: 165 компаний из 26 стран подтвердили свое участие
10:29
Украина получит от США $522 млн на укрепление энергетической системы
10:24
Россияне удерживают в Черном море два ракетоносителя с 12 "калибрами"
10:21
В Харькове СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, корректировавшую удары по городу
10:15
Эксклюзив
Даже сотня ATACMS на первом этапе существенно снизит стабильность российского обеспечения, - Згурец
10:15
Инфографика
Курс валют на 25 сентября: как изменилась цена доллара и евро
10:05
Оккупанты за сутки атаковали 10 областей Украины: 4 человека погибли, 13 ранены
09:59
Обзор
Ложь в TikTok представляет угрозу на выборах в Словакии, в Канаде скандал из-за овации украинскому ветерану. Акценты мировых СМИ 25 сентября
09:58
Укрпочта объявила выпуск марки "Оружие Победы. Мир с Украиной"
09:44
Обновлено
Россияне заявили о сбитии 8 дронов над Крымом и территорией РФ: СМИ пишут о попадании в здание МВД в Курске
09:40
Умер 50-летний народный депутат Андрей Иванчук
09:31
Армения
В Ереване арестовали сына экс-президента Армении Кочаряна
09:27
Греция
Греция продлила действие статуса временной защиты для украинцев
09:03
Эксклюзив
Пресс-офицер артбригады рассказал, как противник сменил логистику на Бахмутском направлении
09:02
Американские ученые объяснили, почему образцы из астероида Бенну так особенны
09:00
Оккупанты на прифронтовой Луганщине запугивают жителей "подвалом" за телефонный разговор, - ОВА
08:40
Инфографика
Россияне за сутки войны в Украине потеряли 5 танков, 27 артсистем и 420 военных, - Генштаб
08:36
США планируют ввести безвизовый режим с Израилем
08:25
Российская церковь в Украине продолжает действовать. Почему?
08:16
Обновлено
Украинская ПВО сбила 19 "шахедов" и 11 "калибров" во время ночной атаки на юге
07:54
Софи Лорен попала в больницу после падения в собственном доме
07:22
Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление и улучшить ситуацию на фронте до октября, - ISW
07:13
Более 57% украинских беженцев сталкивались с агрессией в Чехии на национальной почве, - PAQ Research
07:06
МИД Польши
Варшава попросила Шольца не вмешиваться во внутренние дела Польши
06:49
Украинские силы продолжают контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута, - ISW
05:54
"Вся страна будет парализована в ближайшие три дня": армянская оппозиция объявила об акциях неповиновения
05:21
Использование Россией голода как оружия: международные следователи совместно с Киевом собирают доказательства для МКС
2023, воскресенье
24 сентября
23:50
Россия обвинила Украину в атаке дрона по Брянской области
23:40
Франция отзывает посла и прекращает военное сотрудничество с Нигером
23:29
Власти Риги проверяют укрытия и закупают сотни раскладушек
23:20
На Николаевщине столкнулись три автомобиля: 2 погибших, 2 пострадавших
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV