Цены на нефть Brent поднялись до $93,79 за баррель

Об этом сообщает Enkorr.

Нефть Brent подорожала на 0,56% и стоит $93,79 за баррель на лондонской бирже ICE Futures. Это на $0,52 больше, чем в предыдущий день, когда цена этих фьючерсов на ноябрь упала на $0,03 до $93,27 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсы на нефть WTI на ноябрь выросли на 0,43% и достигли 90,42 доллара за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 0,5% до $90,03 за баррель.

На минувшей неделе нефть Brent подешевела на 0,7%, а нефть WTI подорожала на 0,01%. Нефтяной рынок растет третий квартал подряд, что является лучшим показателем с начала 2022 года. Это связано с ограничением поставок от Саудовской Аравии и улучшением спроса в Китае и США. Также Россия временно ограничила экспорт бензина и дизеля.

"Мы сохраняем "бычий" прогноз для рынка, поскольку Саудовская Аравия сохраняет добровольное сокращение добычи, притом что как Китай, так и США демонстрируют уверенный спрос. Сейчас мы не видим триггеров, способных привести к развороту нефтяных цен", – сказал аналитик Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми.

За третий квартал цена на Brent выросла на 26%, а на WTI – почти на 30%. Некоторые инвесторы считают, что рынок может достичь уровня $100 за баррель.

"Цена на Brent уже поднималась выше $95 за баррель и может достичь отметки в $100, если ОПЕК+ продолжит ограничивать предложение", – объяснил аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада.

Что предшествовало

30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

18 сентября цены на нефть продолжили расти после того, как на прошлой неделе они показали сильный рост. По итогам недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, а WTI – на 3,7%.

19 сентября нефть дорожала четвертый день подряд, поскольку низкий уровень добычи сланцевой нефти в США повлек за собой дальнейшие ограничения предложения на рынке. Это произошло на фоне продолжающегося снижения добычи Саудовской Аравией и Россией.

По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.