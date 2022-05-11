Об этом со ссылкой на исследование ЛУН пишет Экономическая правда.

В целом по Украине около 40% всех жилых комплексов открыли продажи, самый большой процент на Западной Украине. Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской областях там их возобновили более 92% ЖК. Во Львовской области – 90%, свидетельствуют исследования.

Средняя цена за квадратный метр в новостройке в этих регионах увеличилась на 7-10% по сравнению с показателем на 23 февраля, указывает ЛУН.

В Черновцах продают квартиры в 76% жилых комплексов, при этом цены выросли на 7%.

По данным исследования, столице и Киевской области продают квартиры в 14% ЖК, в Одессе – в 56%. При этом средняя стоимость "квадрата" здесь осталась на уровне 23 февраля.

В Запорожье квартиры продают только в 2% ЖК, исследовал ЛУН.

Напомним, за несколько дней украинцы подали более 25 тыс. заявок на компенсацию за разрушенную во время войны недвижимость.

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