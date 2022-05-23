Цены на горючее в Украине за неделю выросли на 22-30%
За неделю с 16 по 23 мая розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине выросли на 22-30% на АЗС
Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95", пишет Интерфакс-Украина.
Что касается бензина, то марка А-92 подорожала на АЗС на 8,93 грн – до 48,78 грн за литр, А-95 – на 10,72 грн до 50,84 грн за литр, премиальный А-95 – на 9,85 грн до 51,51 грн за литр.
Дизельное топливо подорожало за этот период на 13,24 грн – до 56,49 грн за литр, а цены на сжиженный газ поднялись за неделю на 4,14 грн до 39,24 грн за литр.
- Напомним, 17 мая министр экономики Юлия Свириденко заявила, что правительство решило приостановить регулирование цен на бензин и дизтопливо.
- 15 мая Министерство экономики установило среднюю стоимость бензинов в размере 33,36 грн за литр, а дизельного топлива – 35,31 грн за литр.
- Напомним, Украина до конца мая получит более 350 тысяч тонн горючего.
- Один из пунктов пропуска на украинской границе будет отведен только для импорта горючего.
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