Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95", пишет Интерфакс-Украина.

Что касается бензина, то марка А-92 подорожала на АЗС на 8,93 грн – до 48,78 грн за литр, А-95 – на 10,72 грн до 50,84 грн за литр, премиальный А-95 – на 9,85 грн до 51,51 грн за литр.

Дизельное топливо подорожало за этот период на 13,24 грн – до 56,49 грн за литр, а цены на сжиженный газ поднялись за неделю на 4,14 грн до 39,24 грн за литр.

Напомним, 17 мая министр экономики Юлия Свириденко заявила, что правительство решило приостановить регулирование цен на бензин и дизтопливо.

15 мая Министерство экономики установило среднюю стоимость бензинов в размере 33,36 грн за литр, а дизельного топлива – 35,31 грн за литр.

Напомним, Украина до конца мая получит более 350 тысяч тонн горючего.

Один из пунктов пропуска на украинской границе будет отведен только для импорта горючего.