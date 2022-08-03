Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на финансовый портал "Минфин" .

Цена на бензин на заправках

Бензин А-95 "премиум" стоит в среднем 52,12 грн/л, бензин А-92 – 48,77 грн/л. Средняя цена дизтоплива составляет 54,42 грн/л, дизтоплива премиум - 57,24 грн/л. Автомобильный газ продается в среднем по 28,56 грн/л.

В то же время сайт AUTO.RIA приводит следующие данные по средней стоимости горючего: бензин А-95+ стоит 51,99 грн/л, бензин A-95 – 50,07 грн/л, бензин A-92 – 48,76 грн/л, дизтопливо – 54,43 грн/л, автогаз – 28,66 грн/л.

Цена на топливо: прогноз

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире Эспрессо предположил, что горючее в Украине еще подорожает осенью.

"Сейчас Нацбанк говорит о возможности подорожания товаров, услуг в среднем по стране не более чем на 30%. Соответственно нас еще ждут осенью подорожание продуктов питания, топлива", - сказал Дорошенко.

В июле инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире Эспрессо заявил, что цена на бензин в Украине должна вырасти на 25%, но это также будет зависеть от инфляции и цены горючего на европейском рынке.

В конце июля директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что сжиженный газ в Украине может стабилизироваться на цене 30 грн/л, стоимость дизтоплива достигнет 60-63 грн/л, бензин будет стоить 55-57 грн/л.

При этом, по мнению эксперта, скачка цен на горючее удастся избежать, если участники рынка согласятся на меньшую маржу в реализации горючего.

В то же время, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предполагал, что цена дизельного топлива может вырасти до 70 грн/л и даже больше.

"Вероятнее всего, украинские власти попытаются за счет девальвации гривни хотя бы частично закрыть дефицит госбюджета-2022, а также помочь экспортерам. Но традиционно за все это заплатит население, поскольку вслед за курсом валюты взлетят и цены на импортные товары, в частности резкое ослабление гривни приведет к росту цен на горючее", - объяснил свое предположение Гончаров.

Наличие горючего на заправках в Украине.

По данным AUTO.RIA, в большинстве областей бензин А-95+ есть только на заправках сетей ОККО. В некоторых областях, в частности, во Львовской и Одесской, эта марка бензина также есть на заправках SOCAR.

В Киевской и Днепропетровской областях бензин А-92 есть только на заправках "Авиас", во Львовской - только на заправках Chipo, кое-где (Черниговщина, Тернопольщина, Ивано-Франковская область) эта марка бензина отсутствует на сетевых АЗС.

Бензин А-95 является наиболее распространенным и имеющимся на заправках большинства сетей в разных областях Украины.

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