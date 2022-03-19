Цены на горючее на АЗС снизились на 5-10 грн, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цены на горючее на АЗС снизились на 5-10 грн
Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.
По его словам, снижение цен произошло благодаря решениям правительства и Верховной Рады, которые убрали акциз и снизили НДС до 7%.
"В настоящее время АЗС уже снизили цену как минимум на 5 грн. В некоторых сетях снижение и по бензину, и по дизелю достигает 10 грн за литр", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, ведь теперь весь импорт идет из Европы.
"Главное, что этот импорт начался. По новым правилам уже заехали первые 1000 тонн горючего. Дальше будут большие объемы. Цены стабилизируются вместе со стабилизацией поставок и насыщением рынка", - отметил Шмыгаль.
- Напомним, 18 марта сообщалось, что цены на горючее в Украине снизятся благодаря законопроекту об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.
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