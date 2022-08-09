Цены на горючее еще будут снижаться, - директор Консалтинговой группы "А-95" Куюн
Есть все предпосылки для того, чтобы цены на топливо падали в дальнейшем
Об этом в эфире Еспресо сказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
"Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы цены на топливо падали в дальнейшем. Очень хорошие новости мы получаем с мирового рынка. Цены там упали существенно. В июле снижение составило $150-175 за тонну. Это 12-15% цены июня. Соответственно, это горючее заходит в Украину и оно давит на цену и мы видим, что цены на бензин направляются ниже 50 грн/литр, на дизтопливо - 52-53 грн/литр, хотя месяц назад это было 56-58 грн/литр. динамично снижается – если месяц назад это было 32-33 грн/литр, то сейчас 26-27 грн", - отметил он.
Куюн отметил, что потенциал снижения цен еще есть: по газу на 2 грн, по бензинам и дизтопливу – две-три гривны.
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