Цены на горючее еще будут снижаться, - директор Консалтинговой группы "А-95" Куюн

Об этом в эфире Еспресо сказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы цены на топливо падали в дальнейшем. Очень хорошие новости мы получаем с мирового рынка. Цены там упали существенно. В июле снижение составило $150-175 за тонну. Это 12-15% цены июня. Соответственно, это горючее заходит в Украину и оно давит на цену и мы видим, что цены на бензин направляются ниже 50 грн/литр, на дизтопливо - 52-53 грн/литр, хотя месяц назад это было 56-58 грн/литр. динамично снижается – если месяц назад это было 32-33 грн/литр, то сейчас 26-27 грн", - отметил он.

Куюн отметил, что потенциал снижения цен еще есть: по газу на 2 грн, по бензинам и дизтопливу – две-три гривны.