Цены на горючее быстро стабилизируются при условии деэскалации, - эксперт
АЗС подняли цены на горючее вслед за повышением Министерством экономики максимальной торговой наценки на бензин и дизтопливо, однако ситуация с ценами на рынке может стабилизироваться при условии деэскалации
Об этом директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал в программе "О деньгах с Алексадром Морщавкой" в эфире "Еспресо.TV".
"Сегодня был опубликован ежедекадный бюллетень Минэкономики, он принес подорожание на бензин и дизель в среднем на 80 коп. Сегодня же первые сети начали повышение цены. Но есть надежда, что подорожание остановится благодаря стабилизации цены на нефть", - сказал он.
Кроме того, свою роль в этом процессе должна сыграть стабилизация курса гривни.
"Если будем наблюдать деэскалацию, то я уверен, что цены на горючее будут снизятся достаточно быстро", - отметил Сергей Куюн.
Он также подчеркнул, что, несмотря на годы войны, 80% рынка горючего в Украине - это российское или белорусское горючее. Такая ситуация сложилась из-за длительного отсутствия в Украине политики диверсификации поставок или наращивания производства горючего.
- Напомним, Министерство экономики повысило в средине февраля предельную цену бензина в Украине на 91 коп. за литр, на дизтопливо - на 77 коп. Максимальную стоимость литра бензина министерство определило в размере 36,57 грн, литра дизтоплива - 36,07 грн.
- Начиная с мая 2021 года Минэкономики устанавливает максимальную торговую надбавку к средней цене горючего на рынке, чтобы избежать необоснованного повышения цен.
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