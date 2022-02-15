Цены на горючее быстро стабилизируются при условии деэскалации, - эксперт

Об этом директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал в программе "О деньгах с Алексадром Морщавкой" в эфире "Еспресо.TV".



"Сегодня был опубликован ежедекадный бюллетень Минэкономики, он принес подорожание на бензин и дизель в среднем на 80 коп. Сегодня же первые сети начали повышение цены. Но есть надежда, что подорожание остановится благодаря стабилизации цены на нефть", - сказал он.



Кроме того, свою роль в этом процессе должна сыграть стабилизация курса гривни.



"Если будем наблюдать деэскалацию, то я уверен, что цены на горючее будут снизятся достаточно быстро", - отметил Сергей Куюн.



Он также подчеркнул, что, несмотря на годы войны, 80% рынка горючего в Украине - это российское или белорусское горючее. Такая ситуация сложилась из-за длительного отсутствия в Украине политики диверсификации поставок или наращивания производства горючего.

Напомним, Министерство экономики повысило в средине февраля предельную цену бензина в Украине на 91 коп. за литр, на дизтопливо - на 77 коп. Максимальную стоимость литра бензина министерство определило в размере 36,57 грн, литра дизтоплива - 36,07 грн.

Начиная с мая 2021 года Минэкономики устанавливает максимальную торговую надбавку к средней цене горючего на рынке, чтобы избежать необоснованного повышения цен.