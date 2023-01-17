Об этом пишет Bloomberg.

"Рынки газа в этом году успокаиваются после бурного 2021 года, когда цены на энергоносители подскочили к рекордным отметкам и нанесли удар по экономике во всем мире. В Европе появился определенный оптимизм относительно того, что хуже всего может быть позади, поскольку инфляция начинает снижаться, а опасения рецессии отступают.

Длительный период мягкой погоды был основным фактором, способствовавшим этому. Хотя на этой неделе ожидается похолодание, оно, скорее всего, будет коротким и не столь сильным, чтобы повлиять на запасы газа, почти не пострадавшие за последний месяц, поскольку спрос остается сдержанным, а импорт СПГ – высоким», - пишет агентство.

Базовые фьючерсы упали на 9% в понедельник, доведя падение в этом году до 22%.

"Другие важные факторы - вялый спрос на СПГ в Китае, из-за которого газовозы с поставкой в феврале-марте перенаправляются в Европу, и высокое производство на ветряных электростанциях Германии и Великобритании. На смену панической ситуации в прошлом году пришла уверенность в том, что Европа пережила эту зиму без проблем со снабжением", - заявили в Energi Danmark.

Однако эксперты предупреждают, что кризис, который был спровоцирован глубоким сокращением поставок газа по Россию после вторжения в Украину, еще далек от завершения.

Европе "повезло" с погодой, а поставки остаются уязвимыми к геополитическим событиям, заявил глава Iberdrola SA Игнасио Санчес Галан. Цены на газ, возможно, и снизились, но все еще почти вдвое превышают средний пятилетний показатель для этого времени года.

Напомним, в начале 2023 года транзит российского газа через территорию Украины упал : снижение на 16% связывают с мягкой погодой в Европе и наличием альтернативных источников.

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