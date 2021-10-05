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Цены на газ в Европе превысили $ 1400/тыс. куб.м

5 октября, 2021 вторник
16:48
Экономика газ

Фьючерсы на газ в Европе 5 октября превысили отметку в $1400 за тыс. куб. м и установили новый исторический рекорд

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на сайт лондонской биржи ICE Futures.

Согласно данным, на 15:26 по Киеву ноябрьские фьючерсы на главном европейском хабе TTF в Роттердаме достигли 118,995 евро за МВт-ч, или $1427/1 тыс.куб.м.

Отмечается, что за сутки цена выросла на 18,6%. С июля цена выросла вчетверо, с 26,348 евро за МВт-час.

В издании объяснили, что причиной до сих пор является ограничение поставок газа Газпромом в надежде сертификации газопровода Северный поток-2. В понедельник, 4 октября, оператор "Северного потока" заявил, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.

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газ
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