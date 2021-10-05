Цены на газ в Европе превысили $ 1400/тыс. куб.м
Фьючерсы на газ в Европе 5 октября превысили отметку в $1400 за тыс. куб. м и установили новый исторический рекорд
Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на сайт лондонской биржи ICE Futures.
Согласно данным, на 15:26 по Киеву ноябрьские фьючерсы на главном европейском хабе TTF в Роттердаме достигли 118,995 евро за МВт-ч, или $1427/1 тыс.куб.м.
Отмечается, что за сутки цена выросла на 18,6%. С июля цена выросла вчетверо, с 26,348 евро за МВт-час.
В издании объяснили, что причиной до сих пор является ограничение поставок газа Газпромом в надежде сертификации газопровода Северный поток-2. В понедельник, 4 октября, оператор "Северного потока" заявил, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.36
Покупка 26.36Продажа 26.6
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное