Цены на газ в Европе достигли почти $ 950 за тысячу кубометров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи лондонской бирже ICE.

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ЕС на конец августа находились на минимальном уровне за несколько лет.

Европа не может рассчитывать на добычу газа, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Газовое месторождение в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше плана. Это усиливает рост цен на рынке.

Российский "Газпром" создает искусственный дефицит газа на рынке через отсрочки запуска "Северного потока-2". Транзит через Украину газового монополиста наращивает.