Об этом пишет Financial Times.

"В пятницу Европейский бенчмарк TTF достиг минимума в 35,2 евро за мегаватт-час - уровня, который последний раз наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала перекрывать поставки энергоносителей в Европу накануне своего вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Сегодняшняя цена почти в 10 раз ниже фиксировавшихся прошлым летом пиковых значений, когда Россия резко сократила поставки газа в ЕС, из-за чего бенчмарк TTF торговался на уровне 340 евро за мегаваттчас.

Снижение цен на газ издание объяснило:

успешным завершением зимнего сезона (хранилища заполнены на 60%);

поставками газа из альтернативных источников (не из РФ);

наращиванием сектора возобновляемой энергетики.

Однако нынешние цены на газ все еще достаточно высоки по сравнению с докризисным 2019 годом, когда TTF в среднем составил менее 15 евро.