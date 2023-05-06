Цены на газ в ЕС упали до самого низкого уровня почти за 2 года
Цена на газ в Европе снизилась до самого низкого уровня с июля 2021 года, когда Россия спровоцировала энергетический кризис на континенте
Об этом пишет Financial Times.
"В пятницу Европейский бенчмарк TTF достиг минимума в 35,2 евро за мегаватт-час - уровня, который последний раз наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала перекрывать поставки энергоносителей в Европу накануне своего вторжения в Украину", - говорится в сообщении.
Сегодняшняя цена почти в 10 раз ниже фиксировавшихся прошлым летом пиковых значений, когда Россия резко сократила поставки газа в ЕС, из-за чего бенчмарк TTF торговался на уровне 340 евро за мегаваттчас.
Снижение цен на газ издание объяснило:
- успешным завершением зимнего сезона (хранилища заполнены на 60%);
- поставками газа из альтернативных источников (не из РФ);
- наращиванием сектора возобновляемой энергетики.
Однако нынешние цены на газ все еще достаточно высоки по сравнению с докризисным 2019 годом, когда TTF в среднем составил менее 15 евро.
- В 2022 году внутренний спрос на природный газ в ЕС значительно снизился – поставки из РФ упали более чем на 8%, а основным продавцом стала Норвегия.
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