Цены на газ на международных рынках растут не только из-за Газпрома, есть ряд причин, - эксперт Омельченко
Росту цен на газ способствует в том числе повышенный спрос со стороны Китая, работа спекулянтов и снижение количества долгосрочных контрактов в Европе. Газпром использует эти факторы в своих целях, но не является единственным фактором
Такую позицию высказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ центра Разумкова, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Я думаю, что причин очень много. И Газпром - это не единственный и не главный фактор, влияющий на рост цен в Европе, и не надо преувеличивать его роль", - сказал Омельченко.
Он обратил внимание, что значительно увеличился спрос на природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе - в Японии, в Корее, в Таиланде, в Китае.
"Плюс серьезный конфликт между Китаем и Австралией по признанию Тайваня. А Австралия была одним из крупнейших поставщиков газа в Китай. Плюс надо отметить работу спекулянтов, поскольку реальный газ на биржах продается в 10-15% случаев, а все остальное - это так называемый "бумажный" газ ", - продолжил перечислять эксперт.
По его словам, следует учитывать, что снизилась доля газа, который продается в Европе по долгосрочным контрактам
"И все эти факторы вместе привели к повышению цен. Безусловно, Газпром хочет использовать эти факторы в свою пользу. У него есть политические задачи, которые ставятся Кремлем. Не надо это отметать. Но надо более широко смотреть на ситуацию", - резюмировал Омельченко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное