Цены на газ на международных рынках растут не только из-за Газпрома, есть ряд причин, - эксперт Омельченко

Такую позицию высказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ центра Разумкова, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Я думаю, что причин очень много. И Газпром - это не единственный и не главный фактор, влияющий на рост цен в Европе, и не надо преувеличивать его роль", - сказал Омельченко.

Он обратил внимание, что значительно увеличился спрос на природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе - в Японии, в Корее, в Таиланде, в Китае.

"Плюс серьезный конфликт между Китаем и Австралией по признанию Тайваня. А Австралия была одним из крупнейших поставщиков газа в Китай. Плюс надо отметить работу спекулянтов, поскольку реальный газ на биржах продается в 10-15% случаев, а все остальное - это так называемый "бумажный" газ ", - продолжил перечислять эксперт.

По его словам, следует учитывать, что снизилась доля газа, который продается в Европе по долгосрочным контрактам

"И все эти факторы вместе привели к повышению цен. Безусловно, Газпром хочет использовать эти факторы в свою пользу. У него есть политические задачи, которые ставятся Кремлем. Не надо это отметать. Но надо более широко смотреть на ситуацию", - резюмировал Омельченко.