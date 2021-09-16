Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Цены на газ на международных рынках растут не только из-за Газпрома, есть ряд причин, - эксперт Омельченко

Цены на газ на международных рынках растут не только из-за Газпрома, есть ряд причин, - эксперт Омельченко

16 сентября, 2021 четверг
09:24

Росту цен на газ способствует в том числе повышенный спрос со стороны Китая, работа спекулянтов и снижение количества долгосрочных контрактов в Европе. Газпром использует эти факторы в своих целях, но не является единственным фактором

Такую позицию высказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ центра Разумкова, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Я думаю, что причин очень много. И Газпром - это не единственный и не главный фактор, влияющий на рост цен в Европе, и не надо преувеличивать его роль", - сказал Омельченко.

Он обратил внимание, что значительно увеличился спрос на природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе - в Японии, в Корее, в Таиланде, в Китае.

"Плюс серьезный конфликт между Китаем и Австралией по признанию Тайваня. А Австралия была одним из крупнейших поставщиков газа в Китай. Плюс надо отметить работу спекулянтов, поскольку реальный газ на биржах продается в 10-15% случаев, а все остальное - это так называемый "бумажный" газ ", - продолжил перечислять эксперт.

По его словам, следует учитывать, что снизилась доля газа, который продается в Европе по долгосрочным контрактам

"И все эти факторы вместе привели к повышению цен. Безусловно, Газпром хочет использовать эти факторы в свою пользу. У него есть политические задачи, которые ставятся Кремлем. Не надо это отметать. Но надо более широко смотреть на ситуацию", - резюмировал Омельченко.

  • Цена на газ в Европе 27 июля достигла исторического максимума - 40 евро/мВт-ч, сообщил гнеральний директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
  • Стоимость октябрьского фьючерса на бирже газа ICE Futures 15 сентября обновила рекорд и достигла $945 долларов за тысячу кубометров.
Energo Live з Александром Морщавкой
Читайте также:
Олександр Усик та Анатолій Ломаченко (праворуч)
14 сентября, 2021 вторник
Если устоит на ногах: Усику отметили критический момент в бою с Джошуа
Андрій Шевченко
15 сентября, 2021 среда
Шевченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры
15 сентября, 2021 среда
"Начальство отправило": художник Поярков заявил, что к нему приехала полиция из-за надписи "Зеля Х ** ЛО" на заборе
Киев
+9
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.8
  • EUR
    Покупка 31.29
    Продажа 31.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
16 сентября
09:28
Французские войска убили лидера "ИГ" в Сахаре, - Макрона
09:21
Скандальный украинский боксер заявил, что ему предложили $500 тыс. за российское гражданство
09:13
Минздрав договаривается о производстве мРНК-вакцин от COVID-19
09:02
Кушнирук
Проект госбюджета предполагает слишком большой дефицит, - экономист Кушнирук
09:01
covid-19
Коронавирус в Украине: в течение суток - 5 744 новых случая, 101 человек умер
09:00
5 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
08:49
Украинский тренер "Шерифа" Вернидуб назвал составляющие сенсации с "Шахтером" в ЛЧ
08:43
В Карпатах произошел взрыв, погибли два человека, четверо травмированы
08:28
Тренер "Шахтера" нашел странное оправдание провалу с "Шерифом" в Лиге чемпионов
08:23
США, Великобритания и Австралия создали партнерство в сфере безопасности
08:06
SpaceX
Миллиардер и трое компаньонов: SpaceX отправила в космос свою первую туристическую миссию Inspiration4
08:00
"Зоря"
"Бодо-Глимт" - "Заря": Где и когда смотреть дебютный матч украинцев в Лиге конференций
07:30
"Шериф" - "Шахтер"
Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" после 1-го тура
07:28
Запрещенные минометы и противотанковое оружие: россияне трижды обстреляли украинские позиции
07:00
"Ливерпуль" - "Милан"
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
00:18
"Ливерпуль" - "Милан"
"Ливерпуль" перестрелял "Милан" в бешеном матче Лиги чемпионов
2021, среда
15 сентября
23:59
"Интер" - "Реал"
"Реал" на последних минутах забил "Интеру" и победил итальянцев в матче соперников "Шахтера" в ЛЧ
22:56
ФСБ РФ назвала имена тех, кого считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму
22:43
Белый дом
В Белом доме не подтвердили информацию о передаче Украине элементов "Железного купола"
22:27
Словения ввела обязательные COVID-сертификаты
21:59
Дмитрий Хомченовский
Лидер "Зари" поделился эмоциями перед дебютным матчем в новом турнире Лиге конференций
21:56
Пенсионеры в возрасте 70-75 лет получат ежемесячную доплату
21:46
"Бешикташ" - Боруссия" Дортмунд
"Боруссия" победила "Бешикташ" в Лиге чемпионов, Холланд продолжает забивать
21:39
TikTok
TikTok запустит функцию для борьбы с психическими расстройствами
21:36
"Шериф" - "Шахтер"
"Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе в стартовом матче ЛЧ
21:27
Виктор Ляшко
Украина вошла в эпидемический сезон, - Ляшко
21:17
На Франковщине выявили 58 случаев штамма коронавируса Delta
20:54
ТКГ
Украина в ТКГ призвала РФ провести обмен пленными
20:40
Нариман Джелялов
Оккупанты в СИЗО поставили Джелялова на учет как "склонного к терактам"
20:34
Шкарлет: Победители ученических олимпиад получат в этом году по 100 тыс. грн
20:18
ВСУ приняли на вооружение систему залпового огня "Верба" и радиолокационную станцию "Феникс"
ВСУ приняли на вооружение систему залпового огня "Верба" и радиолокационную станцию "Феникс"
20:12
Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Лопес объяснил, почему не хочет давать реванш Ломаченко
19:55
права
В Украине разрешили преподавать теоретическую часть для будущих водителей онлайн
19:43
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Свитолина призналась, когда хочет стать мамой
19:41
Разумков
Разумков прогнозирует, что отставки в правительстве возможны в конце сентября
19:30
Эксклюзив
Козак
Козак: в 2022 году курс гривни к доллару не будет 28,6 грн/$, как прогнозирует Министерство экономики, а меньше
19:25
"Спартак" - Легия"
"Легия" на последних минутах вырвала победу над "Спартаком" в Москве в стартовом матче Лиги Европы
19:16
бобр
В Монголии выявили первые случаи смерти от коронавируса среди животных
19:15
Порошенко
13-я пенсия, погашение долгов военным, субсидии, зарплаты медикам и поддержка громад: Порошенко презентовал изменения в бюджет
18:59
В Киевавтодоре и еще 11 столичных предприятиях провели обыски
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV