Цены на газ на международных рынках подскочили из-за спекуляций, они должны составлять около $ 600, - Корольчук

Такую позицию высказал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Это (цена на газ на международных рынках, - ред.) - спекуляция. ... Она реально сегодня должна составлять от силы $ 600. Нет такого значительного дефицита и потребления. Нет такого, что европейцы остаются без газа", - сказал Корольчук.

Он высказал мнение, что ситуация стабилизируется.

"Любые факторы будут влиять на понижение цены. Соответственно, если Северный поток-2 получит сертификацию и будут ожидания, что пойдут какие-то первые объемы газа, пусть небольшие - это, конечно, будет влиять на цену на газ, она снизится", - отметил эксперт.