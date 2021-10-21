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Цены на газ на международных рынках подскочили из-за спекуляций, они должны составлять около $ 600, - Корольчук

21 октября, 2021 четверг
09:26
Экономика Юрий Корольчук

Газ на международных рынках дорожает из-за спекуляций, настоящих предпосылок для этого нет, цена должна составлять около $ 600

Такую позицию высказал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Это (цена на газ на международных рынках, - ред.) - спекуляция. ... Она реально сегодня должна составлять от силы $ 600. Нет такого значительного дефицита и потребления. Нет такого, что европейцы остаются без газа", - сказал Корольчук.

Он высказал мнение, что ситуация стабилизируется.

"Любые факторы будут влиять на понижение цены. Соответственно, если Северный поток-2 получит сертификацию и будут ожидания, что пойдут какие-то первые объемы газа, пусть небольшие - это, конечно, будет влиять на цену на газ, она снизится", - отметил эксперт.

  • Цены на газ на главном европейском хабе TTF составляют более $ 1 тыс. за тысячу кубов.

  • РФ дает понять ЕС, что не даст дополнительный газ без "Северного потока-2", - сообщил изданию Bloomberg.

Россия
газ
Про деньги с Александром Морщавкой
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