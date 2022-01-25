Цены на бензин на украинских АЗС могут начать снижение через неделю, – Куюн
Бензин на украинских заправках может начать тренд к снижению через неделю или декаду, но при условии продолжения снижения цен на нефть на мировых рынках
Об этом директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал во время программы "О деньгах с Александром Морщавкой" на Еспресо.TV.
На этой неделе цена нефти на мировых рынках развернулась к снижению. Если на той неделе баррель стоил $90, даже в один день $91, то сейчас это $88-85 за баррель. Если цена нефти на этом уровне задержится, то через неделю или через декаду будет разворот цен и на колонках тоже”, – сказал он.
Эксперт объяснил, что причиной удорожания бензина является, во-первых, рост на мировых рынках цен на нефть с начала года с $78 до $90 за баррель, во-вторых – девальвация гривни. При этом 85% горючего Украина импортирует.
"Валюта плюс котировки нефти дали вот такой эффект", - пояснил Куюн.
По его оценкам, с начала года литр бензина подорожал примерно на 3 гривни.
При этом механизм государственного регулирования цен, по мнению Сергея Куюна, сдерживает "панический" рост стоимости литра горючего.
“Без государственного регулирования цены были бы еще на 3 гривни выше. Все мы помним, как раньше при росте цен на нефть рынок забегал вперед и закладывал в цену все риски. Сейчас такого нет – четкая формула, ограниченная торговая надбавка, паническая составляющая отсекается, отметил он.
- Напомним, цены на нефть выросли из-за опасений по поводу возможных перебоев с поставками на фоне политического напряжения в Восточной Европе из-за агрессии России.
- Минэкономики на период действия карантина установило максимальные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива – не более 7 грн/литр и бензина – не более 5 грн/литр.
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