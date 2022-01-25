Цены на бензин на украинских АЗС могут начать снижение через неделю, – Куюн

Об этом директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал во время программы "О деньгах с Александром Морщавкой" на Еспресо.TV.



На этой неделе цена нефти на мировых рынках развернулась к снижению. Если на той неделе баррель стоил $90, даже в один день $91, то сейчас это $88-85 за баррель. Если цена нефти на этом уровне задержится, то через неделю или через декаду будет разворот цен и на колонках тоже”, – сказал он.



Эксперт объяснил, что причиной удорожания бензина является, во-первых, рост на мировых рынках цен на нефть с начала года с $78 до $90 за баррель, во-вторых – девальвация гривни. При этом 85% горючего Украина импортирует.



"Валюта плюс котировки нефти дали вот такой эффект", - пояснил Куюн.



По его оценкам, с начала года литр бензина подорожал примерно на 3 гривни.



При этом механизм государственного регулирования цен, по мнению Сергея Куюна, сдерживает "панический" рост стоимости литра горючего.



“Без государственного регулирования цены были бы еще на 3 гривни выше. Все мы помним, как раньше при росте цен на нефть рынок забегал вперед и закладывал в цену все риски. Сейчас такого нет – четкая формула, ограниченная торговая надбавка, паническая составляющая отсекается, отметил он.

Напомним, цены на нефть выросли из-за опасений по поводу возможных перебоев с поставками на фоне политического напряжения в Восточной Европе из-за агрессии России.

Минэкономики на период действия карантина установило максимальные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива – не более 7 грн/литр и бензина – не более 5 грн/литр.