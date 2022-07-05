Цены на бензин и дизтопливо упадут на 3-4 грн, - экономический эксперт Корольчук
Цены на бензин и дизтопливо должны быть в районе 40-45 грн за литр
Об этом эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в эфире Еспресо.
"Мы приходим к тому, что рынок сокращается и объемы потребления. Май констатировал определенное оживление экономики, возвращение населения и ожидали, что будет половина потребления нефтепродуктов - бензина и дизеля. Но это было ошибочное мнение", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что после того, как произошла отмена госрегулирования, цена возросла.
"Было 40 грн на дизель, бензин 37-38 грн - стало 58 на дизель и 52 на бензин. Здесь сыграл фактор кошелька, для людей это - высокая цена. Исчезновение очередей не потому, что происходит отладка каналов поставок. В первую очередь сыграло то , что цена неподъемная, люди начали экономить", – добавил Корольчук.
По его оценке, цены на бензин и дизтопливо будут снижаться где-то в коридоре 3-4 грн.
"Это будет инструмент компаний, чтобы продавать определенный объем горючего. А та цена, которая была все время - это было желание частных компаний заработать. Цена высокая, завышенная. Та цена, которая сегодня она не реалистичная, даже если отбросить вопросы НДС и пошлины .Бензин и дизтопливо, которые забирают в Европе, стоит 20 грн, добавьте транспортную составляющую - 15 грн, добавьте маржу 10 грн. Вот вам цена 40-45 грн и она должна быть, и она будет такой", - подытожил эксперт.
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