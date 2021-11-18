Цены на автогаз продолжат расти в ближайшие недели, — эксперт группы А-95.

Такой прогноз озвучил Артем Куюн, эксперт "Консалтинговой группы А-95" в эфире программы "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".



"Я думаю, что в течение ближайшего месяца (рост цен на автогаз, — ред.) не остановится. Сегодня мы видим рост оптовых цен, рост цен на границе — так же, как и в соседних странах. И это дает причины для роста еще где-то копеек на 50-70 в течение недели-двух-трех", - сказал Куюн.



Он подчеркнул, что удорожание автогаза вызвано рыночными факторами.



"Такой дорогой газ не только в Украине, но и во всем мире. Поэтому даже если применить к сжиженному газу формулы, которые сегодня применяются к жидким нефтепродуктам, бензину и дизтоплю, я думаю, что будет такая цена, а может и больше", — предположил эксперт.

17 ноября цены на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине продолжили рост , сообщили в консалтинговой группе "А-95".

Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до уровня 30% от задекларированных экспортерами объемов, сообщил 4 ноября Андрей Герус, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.