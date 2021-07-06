Центры вакцинации в семи городах Киевской области будут работать ежедневно
В Киевской области центры вакцинации от коронавируса перешли на ежедневный график
Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации в Facebook.
Центры будут работать ежедневно с 10:00 до 17:00.
Список адресов:
- Бровары, КНП "Броварской городской ЦПМСП", амбулатория №2, ул. Независимости, 12;
- Белая Церковь, амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49;
- Славутич, КНП "Славутичская городская больница", ул. 77 Гвардейской дивизии, 7
- Борисполь, КНП "Бориспольский городской ЦПМСП", ул. Киевский шлях, 24;
- Ирпень, КНП "Ирпенский городской ЦПМСП" ул Михайловская, 22; ул Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105 л.с. .;
- Обухов, КНП "Обуховский городской ЦПМСП" ул.Каштановая, 52;
- Яготин, КНП "Яготинский ЦПМСП" ул. Независимости, 71.
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