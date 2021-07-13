Центры массовой вакцинации на Тернопольщине будут прививать вакциной Pfizer только по выходным
В Тернопольской области центры массовой вакцинации будут делать прививки вакциной от коронавируса Pfizer только по выходным
Об этом сообщает Тернопольский областной лабораторный центр в Facebook.
"Только в выходные дни вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech будут теперь использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Вакцинация Pfizer начнется в Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках с 17 июля и будет проводиться только по выходным.
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