Центры массовой вакцинации на Тернопольщине будут прививать вакциной Pfizer только по выходным

Об этом сообщает Тернопольский областной лабораторный центр в Facebook.

"Только в выходные дни вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech будут теперь использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Вакцинация Pfizer начнется в Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках с 17 июля и будет проводиться только по выходным.