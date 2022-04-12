Центробанки Украины и Польши подписали меморандум со своп-линией на $1 млрд

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Меморандум должен стать основой для расширения сотрудничества и будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух институтов, а также установлению более тесных связей в финансовой и банковской сферах между двумя странами.

В качестве залога дальнейшей активизации сотрудничества стало решение Центробанка Польши об открытии своп-линии на $1 млрд.

"Партнерские отношения и тесное сотрудничество между нашими институтами прошли не только испытания временем, но и войной. Я искренне благодарен вам и вашей команде за огромный вклад в финансовую оборону нашей страны, который вы делаете с самого начала вторжения агрессора в Украину. Одним из безоговорочных. доказательств этого есть решение Национального банка Польши открыть своп-линию на 1 миллиард долларов. .

Для справки: своп-линия – соглашение между двумя центральными банками разных стран о взаимном обмене валют по фиксированным курсам.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко призвал Запад увеличить помощь Украине, от которой сейчас зависит не только военное, но и экономическое выживание страны.

Также стало известно, что Всемирный банк предоставит Украине очередной пакет помощи на $1,5 млрд.

А Денис Шмыгаль сегодня, 12 апреля, заявил, что в начале июля в Швейцарии состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

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