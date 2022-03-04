Центробанк, SWIFT, нефть и оборонные товары: Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России

Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального совета Швейцарии.



Также Швейцария запретила сделки с Центробанком России и присоединилась к санкциям ЕС, в частности отключения семи банков России от SWIFT.



Экспорт всех товаров двойного назначения в Россию теперь запрещен вне зависимости от их конечного использования или конечного пользователя. Кроме того, запрещен экспорт товаров, которые могут способствовать развитию сектора обороны и безопасности России.



Швейцария запретила экспорт в Россию некоторых товаров и услуг нефтяного сектора, запрещается экспорт некоторых товаров и технологий, которые могут использоваться в авиации и космической отрасли.



Правительство Швейцарии запретило оказывать государственное финансирование или финансовую помощь для торговли или инвестиций в России. Другие ограничительные меры в финансовом секторе касаются ценных бумаг, кредитов и депозитов.



Швейцария подчеркнула, что применение этих санкций совместимо с нейтралитетом страны.

Напомним, накануне ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.

Также 26 февраля страны Европейского Союза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за полномасштабное вторжение в Украину.

28 февраля Швейцария поддержала санкции Евросоюза против россиян, причастных к вторжению Москвы в Украину, и заверила, что заморозит их активы.