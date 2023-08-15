Центробанк РФ предпринял экстренный шаг, чтобы удержать рубль от падения
Во вторник Центральный банк России совершил экстренный шаг, повысив ключевую процентную ставку на 350 базисных пунктов, до 12%. Это было сделано, чтобы попытаться остановить недавнее падение рубля после публичного призыва Кремля к более жесткой денежно-кредитной политике
Об этом информирует Reuters.
Внеочередное заседание по ставкам было проведено после того, как рубль превысил порог 100 по отношению к доллару в понедельник. Это было вызвано западными санкциями на торговый баланс России и ростом военных расходов.
Сообщается, что после решения рубль отражал рост, ослабев на 0,3% до 98,00 до 0837 GMT, но все еще гораздо выше минимумов вблизи 102 в понедельник. Экономический советник российского диктатора Владимира Путина Максим Орешкин обвинил центральный банк в ослаблении рубля из-за мягкой денежно-кредитной политики.
Через несколько часов после слов Орешкина банк объявил экстренное заседание, предоставив рублю так называемый спасательный круг.
"Инфляционное давление усиливается. Решение направлено на ограничение рисков ценовой стабильности. Перенос обесценения рубля на цены набирает обороты, а инфляционные ожидания растут", - говорится в заявлении банка уже во вторник.
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина получила одобрение за свое отношение к экономике с тех пор, как Россия начала то, что она называет специальной военной операцией в Украине, но падение рубля и высокая инфляция поставили ее в затруднительное положение, особенно среди провоенных националистов.
"Хотя такое обесценение рискует повысить инфляцию, это также сигнал, который он посылает российской общественности о расходах на вторжение в Украину. Таким образом, сегодняшнее решение, вероятно, будет иметь за собой элемент политики, а также экономики", - сказал главный макроэкономист Equiti Capital Лондоне Стюарт Коул.
- Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник утром; доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 111 руб.
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