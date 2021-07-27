Центрэнерго за полгода увеличил убыток на 20% - до более 591 млн грн
Чистый убыток Центрэнерго в первом полугодии 2021 года составил 591,2 млн грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда чистый убыток составил 493,1 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Центрэнерго.
Согласно сообщению, чистый убыток предприятия по итогам первого полугодия составил 591,2 млн грн. При этом во втором квартале 2021 года деятельность предприятия была прибыльной - компания получила 203,5 млн грн чистой прибыли.
"По результатам первого полугодия выросла динамика покрытия убытков. Благодаря прибыльной работе Общества во втором квартале чистый убыток за отчетный период уменьшился с 794,7 млн грн до 591,2 млн грн. Если динамика доходности останется неизменной, то к концу года можно прогнозировать выход компании на прибыльную деятельность", - отметили в пресс-службе.
Также отмечается, что в июне 2021 года компания выплатила дивиденды акционерам в размере 30,6 млн грн, в частности, государственная доля составила 23,9 млн грн. За шесть месяцев 2021 года уплачено в пользу государства в бюджеты всех уровней 1,4 млрд грн.
В рресс-службе заметили, что с мая по июль этого года из-за глубинного кризиса в энергетике, компания работает в чрезвычайно сложных условиях. Так, первый квартал отчетного года был убыточным из-за существенного увеличения объема производства электроэнергии, критического снижения запасов угля на ТЭС и дополнительного включения в работу блоков на природном газе ради оказания помощи во время экстремально низких температур и отсутствия дополнительного объема генерации на других тепловых электростанциях.
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